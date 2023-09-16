Улыбина Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1961
Отец: Жуйков Генадий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1982
Сын: Улыбин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Улыбин Тимофей Викторович
Рождение ребёнка
26.07.1986
Отец ребёнка: Улыбин Тимофей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улыбин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Улыбин Тимофей Викторович