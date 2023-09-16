Улыбина Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбина Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1961

Отец: Жуйков Генадий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1982

Сын: Улыбин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Улыбин Тимофей Викторович

Рождение ребёнка
26.07.1986

Сын: Улыбин Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Улыбин Тимофей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улыбин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Улыбин Тимофей Викторович

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