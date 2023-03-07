Домрачеев Данило Ананьев
Место рождениядер. Гаревская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Домрачеев Ананий (Ананья) Данилов
Мать: не указана
дер. Гаревская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кропачевский, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1762
поч. Кропачевский, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя