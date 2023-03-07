Домрачеев Данило Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомрачеев Данило Ананьев

Домрачеев Данило Ананьев

avatar

Место рождения

дер. Гаревская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Домрачеев Ананий (Ананья) Данилов

Мать: не указана

дер. Гаревская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Домрачев Конон Данилов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кропачевский, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1762
поч. Кропачевский, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close