Карюканова (Черкунова) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1888 ст.
Дата смерти30.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1888 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Карюканов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
08.09.1915
Дочь: Барышева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Карюканов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Карюканов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Карюканов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Логинова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1974