Карюканова (Черкунова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарюканова (Черкунова) Ольга Сергеевна

Карюканова (Черкунова) Ольга Сергеевна

avatar

Место рождения

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.06.1888 ст.

Дата смерти

30.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1888 ст.

Отец: Черкунов Сергей Давыдович

Мать: Черкунова Александра Митрофановна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Карюканов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1915

Дочь: Барышева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Карюканов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Карюканов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Карюканов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Логинова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Карюканов Григорий Фролович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карюканов Григорий Фролович

Смерть
30.08.1974
Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close