Аникьева (Карпузович) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникьева (Карпузович) Зинаида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1952

Дата смерти

29.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.03.1973

Муж: Аникьев Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.03.1974

Дочь: Жаворонок Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Аникьев Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1974

Сын: Аникьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Аникьев Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1975

Дочь: Аникьева Светлана Петровна

Отец ребёнка: Аникьев Пётр Григорьевич

Смерть
29.12.2005
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