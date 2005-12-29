Аникьева (Карпузович) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1952
Дата смерти29.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.03.1973
Рождение ребёнка
17.03.1974
Дочь: Жаворонок Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Аникьев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
13.06.1974
Сын: Аникьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Аникьев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
13.06.1975
Дочь: Аникьева Светлана Петровна
Отец ребёнка: Аникьев Пётр Григорьевич
Смерть
29.12.2005