Аксельрод Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Аксельрод Моисей
Мать ребёнка: Густава Моисеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Федина Мария Марковна
Мать ребёнка: Густава Моисеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Густава Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Густава Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельрод Моисей Маркович
Мать ребёнка: Густава Моисеевна
Смерть
Неизвестно