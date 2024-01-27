Богданов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти28.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Богданов Василий Иванович
Мать ребёнка: Богданова Татьяна
г. Ашхабад Туркменской ССР
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Татьяна
г. Ашхабад Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Татьяна
Смерть
28.11.1972
г. Ашхабад Туркменской ССР