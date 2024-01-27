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Богданов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

28.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Богданов Николай Кондратьевич

Мать: Богданова Пелагея Палага Степановна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Богданов Василий Иванович

Мать ребёнка: Богданова Татьяна

г. Ашхабад Туркменской ССР
Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Татьяна

г. Ашхабад Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Татьяна

Смерть
28.11.1972
г. Ашхабад Туркменской ССР
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