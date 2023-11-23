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Смоленский Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

02.02.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленский Михаил Иванович (1804 — 1869) Родился в семье дьякона Никольского погоста на Дору Ростовского уезда Ивана Смарагдова. По исключении в 1820 году из низшего отделения Ярославского духовного у... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Спасский Николай Михайлов

Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева

Спасский Николай Михайлович (1831 — 1909) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда Михаила Смоленского. Исключен из низшего отделения Ярославской духовной семинарии. 18 декабря 1851 год... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Клавдия Михайлова

Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тюльпанова Мария Михайлова

Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоленский Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Павла Михайлова

Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смоленская Евгения Алексеева

Смерть
02.02.1869
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