Смоленский Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти02.02.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленский Михаил Иванович (1804 — 1869) Родился в семье дьякона Никольского погоста на Дору Ростовского уезда Ивана Смарагдова. По исключении в 1820 году из низшего отделения Ярославского духовного у... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Спасский Николай Михайлов
Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева
Спасский Николай Михайлович (1831 — 1909) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда Михаила Смоленского. Исключен из низшего отделения Ярославской духовной семинарии. 18 декабря 1851 год... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Клавдия Михайлова
Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тюльпанова Мария Михайлова
Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоленский Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Павла Михайлова
Мать ребёнка: Смоленская Евгения Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1869