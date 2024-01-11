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Буркаев Абдулгафур

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд

Дата рождения

1776

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Исланов Буркай

Мать: Мунибя

д. Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Абдулгафуров Абдулфаиз

Мать ребёнка: Минихан 2 Жена

д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Абдулгафуров Абдулазис

Мать ребёнка: Минихан 2 Жена

д.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минихан 2 Жена

Смерть
1831
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