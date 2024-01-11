Буркаев Абдулгафур
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд
Дата рождения1776
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Исланов Буркай
Мать: Мунибя
д. Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Минихан 2 Жена
д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Минихан 2 Жена
д.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минихан 2 Жена
Смерть
1831