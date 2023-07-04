Соловьева Анисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Калинников
Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.
Сын: Соловьев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Калинников
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Калинников
Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно