Соловьева Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анисия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Соловьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Калинников

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.

Сын: Соловьев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Калинников

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Калинников

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Калинников

Смерть
Неизвестно
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