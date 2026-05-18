Второв АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 20.11.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Второв АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 20.11.1841

умер 20.10.1911

Супруги
(Кузнецова) ОЛЬГА ИВАНОВНАОколо 1845 г.р.
Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНАОколо 1845 г.р.
Дети
Второв НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ15.04.1866 г.р.
Второв АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1865

Жена: (Кузнецова) ОЛЬГА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
15.04.1866

Сын: Второв НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Кузнецова) ОЛЬГА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1867

Жена: Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
1868

Сын: Второв АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Второва) АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Второва) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА

Смерть
20.10.1911

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