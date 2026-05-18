Второв АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
мужской, родился 20.11.1841
умер 20.10.1911
Супруги
(Кузнецова) ОЛЬГА ИВАНОВНАОколо 1845 г.р.
Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНАОколо 1845 г.р.
Дети
Второв НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ15.04.1866 г.р.
Второв АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ1868 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
20.11.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
15.04.1866
Сын: Второв НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Кузнецова) ОЛЬГА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
1868
Сын: Второв АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Второва) АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Второва) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Второва (Малкова) КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА
Смерть
20.10.1911