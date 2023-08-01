Тихонов Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Турыгина Светлана

Мать ребёнка: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Наталья

Мать ребёнка: Тихонова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Ирина

Смерть
Неизвестно
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