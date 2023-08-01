Тихонов Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Турыгина Светлана
Мать ребёнка: Тихонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Наталья
Мать ребёнка: Тихонова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Ирина
Смерть
Неизвестно