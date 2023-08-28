Козлова Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: Козлова Клавдия Осиповна
Отец ребёнка: Козлов Осип Григорьевич
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно