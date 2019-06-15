Баранов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2019

Отец: Баранов Николай Сергеевич

Мать: Баранова Анастасия

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