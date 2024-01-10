Фазлетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФазлетдин

Фазлетдин

Место рождения

Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Фазлетдинов Багаутдин Фазлетдинович

Мать ребёнка: не указана

Калининский р-н
Рождение ребёнка
1920

Сын: Фазлетдинов Музип Фазлетдинович

Мать ребёнка: не указана

Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фазлетдинов Галиулла Фазлетдинович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close