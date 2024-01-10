Фазлетдин
Место рожденияКарабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Фазлетдинов Багаутдин Фазлетдинович
Мать ребёнка: не указана
Калининский р-н
Рождение ребёнка
1920
Сын: Фазлетдинов Музип Фазлетдинович
Мать ребёнка: не указана
Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фазлетдинов Галиулла Фазлетдинович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно