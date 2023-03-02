(Синько) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синько) Анна Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1918

Дата смерти

07.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1918

Отец: Синько Мирон

Мать: Синько Раиса

Рождение ребёнка
13.11.1942

Дочь: Сковородкина Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Бичка (бичков) Константин Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.1949

Сын: Ивакин Гарий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивакин Виталий (Виктор) Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.07.1963
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