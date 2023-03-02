(Синько) Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1918
Дата смерти07.07.1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1918
Отец: Синько Мирон
Мать: Синько Раиса
Рождение ребёнка
13.11.1942
Дочь: Сковородкина Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Бичка (бичков) Константин Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1949
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивакин Виталий (Виктор) Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.07.1963