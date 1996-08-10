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Шульенко Валерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1947

Отец: Шульенко Василий Прокопьевич

Мать: Шульенко Варвара Тихоновна

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