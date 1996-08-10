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Шульенко Валерий Васильевич
Шульенко Валерий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.1947
Пол
Мужской
Отец
Шульенко Василий Прокопьевич
1918 г.р.
Мать
Шульенко Варвара Тихоновна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1947
Отец:
Шульенко Василий Прокопьевич
Мать:
Шульенко Варвара Тихоновна
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