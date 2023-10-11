Куркин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркин Александр Васильевич

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Место рождения

Петрозаводск

Дата рождения

22.10.1927

Дата смерти

22.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927

Отец: Куркин Василий

Мать: не указана

Петрозаводск
Рождение ребёнка
06.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Людмила Дмитриевна

Петрозаводск
Смерть
22.08.1982
Петрозаводск
Похороны
Неизвестно
Бесовец, Карелия
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