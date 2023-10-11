Куркин Александр Васильевич
Место рожденияПетрозаводск
Дата рождения22.10.1927
Дата смерти22.08.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927
Отец: Куркин Василий
Мать: не указана
Петрозаводск
Рождение ребёнка
06.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куркина Людмила Дмитриевна
Петрозаводск
Смерть
22.08.1982
Петрозаводск
Похороны
Неизвестно
Бесовец, Карелия