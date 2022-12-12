(Шишева) Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения02.03.1842
Дата смерти05.09.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1842
Отец: Шишев Павел Петров
Мать: Шишева Прасковья Петрова
Крещение
04.03.1842
воспреемники: Онаго жь Села уделны кресьянинъ Абрамъ Яковливъ Шишофъ и удельно кресьянская дочь девица Марья Петрова Шишова | Казанская церковь
Смерть
05.09.1842
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
07.09.1842
на отведенном кладбище при Казанской церкви