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(Шишева) Мария Павлова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.03.1842

Дата смерти

05.09.1842

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1842

Отец: Шишев Павел Петров

Мать: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.03.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго жь Села уделны кресьянинъ Абрамъ Яковливъ Шишофъ и удельно кресьянская дочь девица Марья Петрова Шишова | Казанская церковь
Смерть
05.09.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
07.09.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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