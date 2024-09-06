Татьмянин Вячеслав Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьмянин Вячеслав Олегович

Место рождения

Зюздина, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татьмянин Олег Вячеславович

Мать: не указана

Зюздина, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьмянина Ксения

Рождение ребёнка
16.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьмянина Ксения

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