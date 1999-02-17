Götz גץ (Lachmann לחמן) Judith Alise עליזה
Место рожденияGostyn (Posen)
Дата рождения13.08.1909
Дата смерти17.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.03.1935
Муж: Götz Richard Zwi
Рождение ребёнка
17.11.1936
Сын: גץ ראובן
Отец ребёнка: Götz Richard Zwi
הרצליה, ישראל, (פלסטינה)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Götz Richard Zwi
Смерть
17.02.1999
Beit Yitzhak-Sha\'Ar Hefer, Israel
Похороны
Неизвестно
Beit Yitskhak - Sha\'Ar Khefer, Cemetery, Israel