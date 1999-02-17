Götz גץ (Lachmann לחמן) Judith Alise עליזה — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGötz גץ (Lachmann לחמן) Judith Alise עליזה

Götz גץ (Lachmann לחמן) Judith Alise עליזה

Место рождения

Gostyn (Posen)

Дата рождения

13.08.1909

Дата смерти

17.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Gostyn (Posen)
Бракосочетание
31.03.1935

Муж: Götz Richard Zwi

Рождение ребёнка
17.11.1936

Сын: גץ ראובן

Отец ребёнка: Götz Richard Zwi

הרצליה, ישראל, (פלסטינה)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Götz Richard Zwi

Смерть
17.02.1999
Beit Yitzhak-Sha\'Ar Hefer, Israel
Похороны
Неизвестно
Beit Yitskhak - Sha\'Ar Khefer, Cemetery, Israel
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close