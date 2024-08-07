Злобина (Колесова) Мария Степановна
Место рожденияЗабайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Дата рождения04.08.1914
Дата смерти05.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1914
Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Бракосочетание
1936
Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.06.1938
Петропавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
04.11.1940
Петропавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
25.03.1945
Петропавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
07.08.1946
Петрапавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
09.10.1949
Тарбагатай Тарбагатайский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
09.11.1951
Тарбагатай Тарбагатайский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
17.07.1954
Новоильинск Заиграевский район Бурятская АССР
Смерть
05.10.1991
Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия