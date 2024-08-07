Злобина (Колесова) Мария Степановна 04.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Злобина (Колесова) Мария Степановна

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Место рождения

Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск

Дата рождения

04.08.1914

Дата смерти

05.10.1991

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
04.08.1914

Отец: Колесов Степан Петрович

Мать: Колесова (Юринская) Мария Степановна

Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Бракосочетание
1936

Муж: Злобин Павел Семёнович

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Павел Семёнович

Петропавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
04.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Павел Семёнович

Петропавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
25.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Павел Семёнович

Петропавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
07.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Павел Семёнович

Петрапавловка Джидинский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
09.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Павел Семёнович

Тарбагатай Тарбагатайский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
09.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Павел Семёнович

Тарбагатай Тарбагатайский район Бурятская АССР
Рождение ребёнка
17.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Павел Семёнович

Новоильинск Заиграевский район Бурятская АССР
Смерть
05.10.1991
Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

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