Мехоношин Кирилл Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: Мехоношин Егор Арефиев
Место жительства
Неизвестно
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Смерть
Неизвестно