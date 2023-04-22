Мехоношин Кирилл Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношин Кирилл Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Мехоношин Егор Арефиев

Мать: Мехоношина Марфа Антипина

Место жительства
Неизвестно
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Смерть
Неизвестно
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