Пшинка Полька — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшинка Полька

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Владимир Александрович

Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Олег Александрович

Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Александр Александрович

Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Милада Александровна

Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович

Смерть
Неизвестно
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