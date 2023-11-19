Пшинка Полька
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Владимир Александрович
Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Олег Александрович
Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Александр Александрович
Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Милада Александровна
Отец ребёнка: Семенюк Александр Авраамович
Смерть
Неизвестно