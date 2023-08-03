Шерстянкин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1834

Отец: Шерстянкин Иван

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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