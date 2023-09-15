Феодосия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890
Муж: Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
08.08.1891
Сын: Максим Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
15.08.1891
Дочь: Васса Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
26.10.1893
Дочь: Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Смерть
Неизвестно