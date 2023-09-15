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Феодосия Яковлевна

Место рождения

Цикалево, Письменская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Цикалево, Письменская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Стефан Гаврилов

Рождение ребёнка
08.08.1891

Сын: Максим Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Рождение ребёнка
15.08.1891

Дочь: Васса Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Рождение ребёнка
26.10.1893

Дочь: Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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