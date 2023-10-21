Рапацкий Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения186
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18
Сын: Рапацкий Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
186
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рапацкий Адриан Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно