Рапацкий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапацкий Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

186

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18

Сын: Рапацкий Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
186

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рапацкий Адриан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рапацкий Яков Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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