Герман Пиунова (Богомазова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1928
Дата смерти09.01.2000
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1928
Отец: Богомазов Петр Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1950
Дочь: Бондаренко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1956
Дочь: Щепеткина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Герман Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2000