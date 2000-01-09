Герман Пиунова (Богомазова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман Пиунова (Богомазова) Зинаида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1928

Дата смерти

09.01.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1928

Отец: Богомазов Петр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1950

Дочь: Бондаренко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1956

Дочь: Щепеткина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Герман Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2000
Москва, город федерального значения Москва
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