Карасева Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Федор Михайлович
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Развод
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979