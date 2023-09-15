Карасева Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева Мария Петровна

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Место рождения

Сытинка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Сытинка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Федор Михайлович

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Развод
1960

Муж: Карасев Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Федор Михайлович

Смерть
1979
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