Рябцова (Блинова) Стефанида Михаилова
женский, родилась 1732
умерла Неизвестно
Супруги
Рябцов Степан Терентьев1727 г.р.
Дети
(Рябцова) Евдокия Степанова1757 г.р.
Рябцов Степан Степфнов1759 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Рябцова) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Рябцов Степан Терентьев
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Рябцов Степан Терентьев
Смерть
Неизвестно