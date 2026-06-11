Рябцова (Блинова) Стефанида Михаилова 1732 — найти родственников по фамилии на Familio

Рябцова (Блинова) Стефанида Михаилова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1732

умерла Неизвестно

Супруги
Рябцов Степан Терентьев1727 г.р.
Дети
(Рябцова) Евдокия Степанова1757 г.р.
Рябцов Степан Степфнов1759 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцов Степан Терентьев

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Рябцова) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Рябцов Степан Терентьев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Рябцов Степан Степфнов

Отец ребёнка: Рябцов Степан Терентьев

Смерть
Неизвестно

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