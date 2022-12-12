Кудрявцев Егор Антонович
Место рожденияВоронежская губерния, Землянский уезд, д.Успенка
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния, Землянский уезд, д.Успенка
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кудрявцев Меркул Егорович
Мать ребёнка: не указана
Воронежская губерния, Землянский уезд, д.Успенка
Место жительства
С 1828
Успенка, Половинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно