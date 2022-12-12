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Кудрявцев Егор Антонович

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Место рождения

Воронежская губерния, Землянский уезд, д.Успенка

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, Землянский уезд, д.Успенка
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кудрявцев Меркул Егорович

Мать ребёнка: не указана

Воронежская губерния, Землянский уезд, д.Успенка
Место жительства
С 1828
Успенка, Половинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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