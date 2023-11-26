Пузыня Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1872 ст.
Дочь: Пузыня Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Пузыня Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
11.10.1875 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
10.12.1876 ст.
Сын: Пузыня Спиридон Алексеевич
Отец ребёнка: Пузыня Алексей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно