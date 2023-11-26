Пузыня Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1872 ст.

Дочь: Пузыня Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Пузыня Алексей Никифорович

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1875 ст.

Сын: Пузыня Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Пузыня Алексей Никифорович

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.1876 ст.

Сын: Пузыня Спиридон Алексеевич

Отец ребёнка: Пузыня Алексей Никифорович

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузыня Алексей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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