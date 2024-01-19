Шевцов Виктор
Место рождения
Дата рождения03.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951
Рождение ребёнка
06.05.1975
Сын: Шевцов Сергей
Мать ребёнка: Шевцова Наталья
Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
31.08.1978
Сын: Шевцов Максим
Мать ребёнка: Шевцова Наталья
Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
23.11.1985
Сын: Шевцов Михаил
Мать ребёнка: Шевцова Наталья
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
05.02.1992
Сын: Шевцов Артем
Мать ребёнка: Шевцова Наталья
Краснинский, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно