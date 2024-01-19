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Шевцов Виктор

Место рождения

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951

Отец: Шевцов Василий Тимофеевич

Мать: Шевцова Федосья Кузьминична

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1975

Сын: Шевцов Сергей

Мать ребёнка: Шевцова Наталья

Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
31.08.1978

Сын: Шевцов Максим

Мать ребёнка: Шевцова Наталья

Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
23.11.1985

Сын: Шевцов Михаил

Мать ребёнка: Шевцова Наталья

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
05.02.1992

Сын: Шевцов Артем

Мать ребёнка: Шевцова Наталья

Краснинский, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
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