Марченко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.2007
Дочь: Марченко Дарья Александровна
Мать ребёнка: Буянова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Мария Александровна
Мать ребёнка: Буянова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно