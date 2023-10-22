Мухачев Александр Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1977
Дочь: Мухачева Наталия Александровна
Мать ребёнка: Мухачева Лидия Святославовна
Рождение ребёнка
15.05.1982
Сын: Мухачев Александр Александрович
Мать ребёнка: Мухачева Лидия Святославовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно