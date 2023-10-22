Мухачев Александр Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Александр Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1977

Дочь: Мухачева Наталия Александровна

Мать ребёнка: Мухачева Лидия Святославовна

Рождение ребёнка
15.05.1982

Сын: Мухачев Александр Александрович

Мать ребёнка: Мухачева Лидия Святославовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Лидия Святославовна

Смерть
Неизвестно
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