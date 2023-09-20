Задорожный Давид Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Давид Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

11.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Задорожный Еремей Васильев

Мать: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
21.02.1882

Сын: Задорожный Тимофей Давидов

Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова

Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Задорожный Иоанн Давидов

Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова

Рождение ребёнка
22.08.1886

Дочь: Наталия Давидова

Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова

Рождение ребёнка
09.04.1889

Сын: Задорожный Терентий Давидович

Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова

Рождение ребёнка
13.08.1891

Дочь: Корж Евдокия Давидова

Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова

Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Задорожный Елисей Давидович

Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова

Черниговской губернии , Новгород-Северский р-он, с.Глазово
Рождение ребёнка
22.05.1899

Дочь: Елена Давидова

Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный крестьянин
Смерть
11.05.1906
Глазово, Сумська область
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