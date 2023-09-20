Задорожный Давид Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти11.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Рождение ребёнка
21.02.1882
Сын: Задорожный Тимофей Давидов
Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова
Рождение ребёнка
07.09.1884
Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова
Рождение ребёнка
22.08.1886
Дочь: Наталия Давидова
Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова
Рождение ребёнка
09.04.1889
Сын: Задорожный Терентий Давидович
Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова
Рождение ребёнка
13.08.1891
Дочь: Корж Евдокия Давидова
Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова
Рождение ребёнка
14.06.1895
Сын: Задорожный Елисей Давидович
Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова
Черниговской губернии , Новгород-Северский р-он, с.Глазово
Рождение ребёнка
22.05.1899
Дочь: Елена Давидова
Мать ребёнка: Задорожная Фекла Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный крестьянин
Смерть
11.05.1906
Глазово, Сумська область