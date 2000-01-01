(ЗайцоваТимоничева) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(ЗайцоваТимоничева) Васса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1862

Дата смерти

03.12.1865

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

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ПК
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1862

Отец: Василий Ильин

Мать: Федосья Петрова

Смерть
03.12.1865
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