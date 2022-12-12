Лозовая Жанна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1965
Отец: Лозовой Николай Иванович
Мать: Белых Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.09.1984
Дочь: Машина Мария Игоревна
Отец ребёнка: Маринкин Игорь Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маринкин Игорь Иванович
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область