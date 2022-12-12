Лозовая Жанна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовая Жанна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1965

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1965

Отец: Лозовой Николай Иванович

Мать: Белых Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.09.1984

Дочь: Машина Мария Игоревна

Отец ребёнка: Маринкин Игорь Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маринкин Игорь Иванович

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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