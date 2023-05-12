Фролкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1963

Дочь: Николенко Марина Васильевна

Мать ребёнка: Фролкина Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Фролкина Раиса Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролкина Раиса Егоровна

Смерть
Неизвестно
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