Щёткин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩёткин Виктор

Щёткин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щёткина Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щёткина Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Татьяна Петровна

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