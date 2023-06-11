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Четвертак Виктория Владимировна
Четвертак Виктория Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.2023
Пол
Женский
Отец
Четвертак Владимир Викторович
1996 г.р.
Мать
Четвертак (Мельникова) Анна Сергеевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2023
Отец:
Четвертак Владимир Викторович
Мать:
Четвертак Анна Сергеевна
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