Домащенко (Ходосова) Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1953
Бракосочетание
18.04.1974
Харьков, Харківська область
Октябрьский дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
05.04.1977
Отец ребёнка: Домащенко Юрий Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домащенко Юрий Петрович