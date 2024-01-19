Домащенко (Ходосова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домащенко (Ходосова) Юлия Николаевна

Место рождения

Сухум, Город Сухум

Дата рождения

29.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1953

Отец: Ходосов Николай Яковлевич

Мать: Ходосова Раиса Алексеевна

Сухум, Город Сухум
Бракосочетание
18.04.1974

Муж: Домащенко Юрий Петрович

Харьков, Харківська область
Октябрьский дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
05.04.1977

Сын: Домащенко Руслан Юрьевич

Отец ребёнка: Домащенко Юрий Петрович

Сухум, Город Сухум
Рождение ребёнка
10.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домащенко Юрий Петрович

Сухум, Город Сухум
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