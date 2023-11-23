(Сеславинский) Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Иван Алексеев
Мать: Прасковья Терентьева
(Сеславинский) Иван Иванович (1745 — 1812) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. В семинарии не обучался. В 1766 году определен дьячком в село Сеславино Я... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сеславинский Алексей Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иосифова
Сеславинский Алексей Иванович (1778 — ?) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в 1791 году определен пономарем в то же се... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Иосифова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сеславинский Федор Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иосифова
(Сеславинский) Федор Иванович (1786 — 1819) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. 23 декабря 1798 года определен пономарем в то же село, а в 1808 году тем же звание... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сеславинский Василий Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иосифова
Смерть
1812