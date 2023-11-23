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(Сеславинский) Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иван Алексеев

Мать: Прасковья Терентьева

(Сеславинский) Иван Иванович (1745 — 1812) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. В семинарии не обучался. В 1766 году определен дьячком в село Сеславино Я... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сеславинский Алексей Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иосифова

Сеславинский Алексей Иванович (1778 — ?) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в 1791 году определен пономарем в то же се... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Иосифова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сеславинский Федор Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иосифова

(Сеславинский) Федор Иванович (1786 — 1819) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. 23 декабря 1798 года определен пономарем в то же село, а в 1808 году тем же звание... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сеславинский Василий Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иосифова

Смерть
1812
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