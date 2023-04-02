Яблокова Параскева Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблокова Параскева Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Александр Кирилович

Отец ребёнка: Яблоков Кирилл Фролович

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Яблоков Кирилл Фролович

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблоков Кирилл Фролович

Смерть
Неизвестно
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