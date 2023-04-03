Пекарь Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекарь Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.2005

Дочь: Милана Алексеевна

Мать ребёнка: Пекарь Наталья Петровна

Рождение ребёнка
09.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пекарь Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пекарь Наталья Петровна

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