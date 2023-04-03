Пекарь Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.2005
Дочь: Милана Алексеевна
Мать ребёнка: Пекарь Наталья Петровна
Рождение ребёнка
09.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пекарь Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пекарь Наталья Петровна