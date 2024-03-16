Архипова (Гордеева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Гордеева) Светлана

Архипова (Гордеева) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гордеев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Гордеев Игорь Тимофеевич

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Олег Тимофеевич

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Тимофей Архипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close