Архипова (Гордеева) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гордеев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гордеев Тимофей Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно