Былинкин Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБылинкин Михаил Игнатьевич

Былинкин Михаил Игнатьевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1709

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Былинкин Игнатий

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1660

Сын: Былинкин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Былинкин Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былинкин Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1709
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close