Былинкин Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Былинкин Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Былинкин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Былинкин Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1709