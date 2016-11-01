Пустовалова (Петри) Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1933
Дата смерти?.11.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1933
Отец: Петри Степан Павлович
Мать: Петри Ольга
Рождение ребёнка
09.05.1953
Дочь: Абрамова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Пустовалов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовалов Игорь Иванович
Отец ребёнка: Пустовалов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.2016
Правдинский, Пушкинский муниципальный район, Московская область