Пустовалова (Петри) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалова (Петри) Любовь Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1933

Дата смерти

?.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1933

Отец: Петри Степан Павлович

Мать: Петри Ольга

Рождение ребёнка
09.05.1953

Дочь: Абрамова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Пустовалов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовалов Игорь Иванович

Отец ребёнка: Пустовалов Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустовалов Иван Ильич

Смерть
?.11.2016
Правдинский, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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