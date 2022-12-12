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Эрганов Иван Христофорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1902 ст.

Дочь: Эрганова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Эрганова Екатерина Пантелеймоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 или 1904 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии, армяно-григорианского вероисповедания.
Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.

Дочь: Эрганова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Эрганова Екатерина Пантелеймоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрганова Екатерина Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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