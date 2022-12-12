Эрганов Иван Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1902 ст.
Дочь: Эрганова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Эрганова Екатерина Пантелеймоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 или 1904 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии, армяно-григорианского вероисповедания.
Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.
Дочь: Эрганова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Эрганова Екатерина Пантелеймоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно