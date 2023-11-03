Альфер Николай Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Альфер Яким
Мать: Альфер Зося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альфер Леокадия Николаевна
Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альфер Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альфер Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альфер Николай Николаевич
Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альфер Анна Никифоровна
Смерть
1946