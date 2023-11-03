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Альфер Николай Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Альфер Яким

Мать: Альфер Зося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альфер Леокадия Николаевна

Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альфер Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альфер Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альфер Николай Николаевич

Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альфер Петр Николаевич

Мать ребёнка: Альфер Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альфер Анна Никифоровна

Смерть
1946
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