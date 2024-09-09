Истомин Ермил Самсонович
Место рождения
Дата рождения1810 или 1814
Дата смерти03.01.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1814
Отец: Истомин Самсон Михайлович
Мать: Дарья Севастьяновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Марфа Ермиловна
Мать ребёнка: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна
Бракосочетание
24.10.1834
Двадцать четвертого числа однодворческий отрок Ермил Самсонов Истомин с однодворческою девицею Агафьей Ивановой Лыковой. | Венчал священник церкви Гаврил Андреев. Свидетелями брака были дьякон Иван Дм... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Сын: Истомин Николай Ермилович
Мать ребёнка: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна
Смерть
03.01.1876
Ермил Самсонович Истомин умер года от горячки в возрасте 65 лет, о чем свидетельствует запись в метрической книге за 1876 год