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Истомин Ермил Самсонович

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810 или 1814

Дата смерти

03.01.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1814

Отец: Истомин Самсон Михайлович

Мать: Дарья Севастьяновна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Марфа Ермиловна

Мать ребёнка: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна

Бракосочетание
24.10.1834

Жена: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна

Двадцать четвертого числа однодворческий отрок Ермил Самсонов Истомин с однодворческою девицею Агафьей Ивановой Лыковой. | Венчал священник церкви Гаврил Андреев. Свидетелями брака были дьякон Иван Дм... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Истомин Николай Ермилович

Мать ребёнка: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Истомин Яков Ермилович

Мать ребёнка: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.01.1876
Ермил Самсонович Истомин умер года от горячки в возрасте 65 лет, о чем свидетельствует запись в метрической книге за 1876 год

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